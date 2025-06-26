Махачев хочет подраться с Маддаленой в ноябре: «Было бы честью выступить на «Мэдисон-сквер-гарден»

Ислам Махачев хочет подраться с Джеком Делла Маддаленой в ноябре.

«Я спросил у Даны [Уайта ], есть ли шанс на проведение поединка на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден ». Для меня было бы честью выступить на самой легендарной арене в индустрии ММА и бокса. Это мой шанс.

Я знаю бойцов и боксеров, которые проводили там бои не ради денег, а ради наследия. Я тоже хочу драться ради наследия. Завоевать второй пояс на «Мэдисон-сквер-гарден» – это моя мечта», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Напомним, что Махачев оставил пояс UFC в мае. В следующем поединке он подерется с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем – это подтвердили в руководстве промоушена.

В команде Маддалены сообщили, что поединок с Махачев планируется провести в США

Махачев – о визите Кэмпбелла в Дагестан: «Все думают, что он уговаривал меня подраться с Топурией. Но мы говорили о полусреднем весе»