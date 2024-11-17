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Немков – о победе Джонса: «Впечатлило. Крутой бой, Джонс показал свое величие»

Вадим Немков прокомментировал победу Джона Джонса.

«Победа впечатлила. Показал крутой бой, крутой уровень. То, что он разносторонний, то, что у него большой арсенал навыков, которыми он может пользоваться. Это говорит о его величии даже. Джонс в начале пробил корпус два раза, потом перевел в партер, а там локти были такие жесткие.

Миочич старался встать, но Джонс контролировал. На это тоже уходят силы. Все равно сил много тратишь, когда еще долго не дерешься. Ну и плюс выходить из-под Джонса очень тяжело. Ну а так он во втором и третьем раундах пробивал корпус, просто разбил ему дыхалку, органы внутренние. Джонс методично и технично разбивал ноги, корпус, работал по голове», – сказал экс-чемпион Bellator Вадим Немков.

Напомним,,Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.

«Можно попросить, чтобы за каждый бой миллион падал». В UFC перейдет главный ученик Федора?

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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