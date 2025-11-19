Тим Цзю 17 декабря проведет бой против Энтони Веласкеса

Бой в первом среднем весе пройдет на турнире в Сиднее. Соперник – 29-летний американец Энтони Веласкес (18-0-1).

Последний раз Тим Цзю дрался в июле-2025, когда в реванше проиграл Себастьяну Фундоре. Перед восьмым раундом угол Цзю отказался от продолжения поединка.

Цзю проиграл три из четырех последних боев.

«Я восстану из пепла и вернусь сильнее». Тим Цзю будет выступать под прозвищем «Феникс»