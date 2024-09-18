Немков назвал условие для перехода в UFC: «В первую очередь надо смотреть на выгоду для меня»
Вадим Немков заявил, при каком условии уйдет из Bellator в UFC.
«В конце ноября у меня заканчивается контракт с Bellator, и что будет дальше, я пока не могу точно сказать.
Сейчас разговариваем с организацией, чтобы нам дали какую-то конкретику и планы развития дальнейших выступлений.
Где интереснее будет выступать − в UFC или Bellator? В первую очередь на условия смотреть надо, чтобы они были выгодными для меня», − сказал тяжеловес Bellator Вадим Немков.
В команде Немкова назвали возможным переход в UFC: «Есть вероятность, но ждем предложений от PFL и Bellator»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Спорт-Экспресс»
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