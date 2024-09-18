Немков назвал условие для перехода в UFC: «В первую очередь надо смотреть на выгоду для меня»

Вадим Немков заявил, при каком условии уйдет из Bellator в UFC.

«В конце ноября у меня заканчивается контракт с Bellator, и что будет дальше, я пока не могу точно сказать.

Сейчас разговариваем с организацией, чтобы нам дали какую-то конкретику и планы развития дальнейших выступлений.

Где интереснее будет выступать − в UFC или Bellator? В первую очередь на условия смотреть надо, чтобы они были выгодными для меня», − сказал тяжеловес Bellator Вадим Немков .

В команде Немкова назвали возможным переход в UFC: «Есть вероятность, но ждем предложений от PFL и Bellator»