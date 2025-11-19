18

Хабиб – о драке сокомандников с Дэнисом: «Он заплатил за свой язык»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку с участием его сокомандников с Диллоном Дэнисом на UFC 322 в Нью-Йорке.

«В UFC сказали, что допустили ошибку. Они говорят: «Если бы мы ему давали билет, то никогда не дали бы на то место, где сидит столько дагестанцев». Этот придурок сам купил билет, не зная куда.

Думаю, он просто заплатил за свой язык. Говорят же, что интернет непобедим, ты можешь говорить все что угодно и тебе за это ничего не будет. Некоторые люди чуть-чуть путают реальность с интернетом, им стоит фильтровать базар», – сказал Хабиб Нурмагомедов.

Драка произошла прямо во время турнира. В потасовке участвовали Магомед Зайнуков и Абубакар Нурмагомедов. Всех участников вывели со стадиона.

Драка друга Конора и команды Хабиба – «с арены выгнали человек 50»

Это он побил друга Конора. Боец-мем из команды Хабиба, которого фанаты сравнивают со свиньей

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Хасл Шоу»
logoДиллон Дэнис
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoUFC 322
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Главные новости
Менеджер Александра Емельяненко допустил возвращение бойца к выступлениям: «Состояние такое же»
вчера, 18:14
Бадаев – о реванше Двалишвили и Яна: «Мераба нужно прессинговать и бить с первого раунда. Прям бить – так, чтобы он был вынужден отходить»
вчера, 16:15
Усман Нурмагомедов – о новом титульном бое: «Окей, пора возвращаться к работе»
вчера, 15:23
Спивак – о выходе на бои под Кадышеву: «В этот момент чувствую спокойствие»
вчера, 15:15
Камил Гаджиев: «Такой парень, как Царукян, скорее всего, остановит Топурию»
вчера, 14:58
Мераб о топ-4 P4P, куда входит он, Махачев, Топурия и Чимаев: «Кавказ»
вчера, 14:13Фото
Усман Нурмагомедов 7 февраля проведет титульный бой в PFL против Алфи Дэвиса
вчера, 13:20
Сергей Спивак: «Ган и мне в глаза тыкал. Считаю, он делает это намеренно»
вчера, 12:50
Даниэль Кормье: «Если бы Махачев подрался с Рахмоновым, это был бы самый тяжелый бой в его карьере»
вчера, 12:10
Немков – о Махачеве: «Он уже величайший боец в UFC»
вчера, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото