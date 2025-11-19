Хабиб – о драке сокомандников с Дэнисом: «Он заплатил за свой язык»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку с участием его сокомандников с Диллоном Дэнисом на UFC 322 в Нью-Йорке.

«В UFC сказали, что допустили ошибку. Они говорят: «Если бы мы ему давали билет, то никогда не дали бы на то место, где сидит столько дагестанцев». Этот придурок сам купил билет, не зная куда.

Думаю, он просто заплатил за свой язык. Говорят же, что интернет непобедим, ты можешь говорить все что угодно и тебе за это ничего не будет. Некоторые люди чуть-чуть путают реальность с интернетом, им стоит фильтровать базар», – сказал Хабиб Нурмагомедов .

Драка произошла прямо во время турнира. В потасовке участвовали Магомед Зайнуков и Абубакар Нурмагомедов. Всех участников вывели со стадиона.

Драка друга Конора и команды Хабиба – «с арены выгнали человек 50»

Это он побил друга Конора. Боец-мем из команды Хабиба, которого фанаты сравнивают со свиньей