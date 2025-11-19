Арман Царукян и Дэн Хукер провели стердаун в Катаре

22 ноября в Дохе пройдет турнир UFC, который возглавит бой в легком весе между Арманом Царукяном и Дэном Хукером .

Накануне бойцы провели первую битву взглядов:

Сейчас Царукян идет на серии из четырех побед, Хукер выиграл три последние боя.

Новый поход Царукяна за поясом UFC: преграда – экс-соперник Махачева