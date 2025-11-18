Карлос Пратес: «Я самый простой соперник для Махачева, потому что Усман крутой. Меня чаще всех на пол швыряли. Давай, Ислам, подерись со мной, тебе будет легко»

Пратес считает себя самым удобным соперником для Махачева.

Боец UFC Карлос Пратес предложил себя в соперники чемпиону полусредней категории Исламу Махачеву .

«Я самый простой соперник для Ислама, потому что Камару Усман ... он крутой. Он же чертовски хорош в борьбе. Я – простейший вариант. Меня чаще всех на пол швыряли. Давай, подерись со мной, тебе будет легко», – сказал Пратес.

Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену на UFC 322. Пратес там же нокаутировал Леона Эдвардса .

