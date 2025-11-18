Карлос Пратес: «Я самый простой соперник для Махачева, потому что Усман крутой. Меня чаще всех на пол швыряли. Давай, Ислам, подерись со мной, тебе будет легко»
Пратес считает себя самым удобным соперником для Махачева.
Боец UFC Карлос Пратес предложил себя в соперники чемпиону полусредней категории Исламу Махачеву.
«Я самый простой соперник для Ислама, потому что Камару Усман... он крутой. Он же чертовски хорош в борьбе. Я – простейший вариант. Меня чаще всех на пол швыряли. Давай, подерись со мной, тебе будет легко», – сказал Пратес.
Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену на UFC 322. Пратес там же нокаутировал Леона Эдвардса.
Бакли – о победе Махачева над Маддаленой: «Джек не был готов отдать свою чертову жизнь в октагоне. Меня придется убить, чтобы остановить. Ислам, я приближаюсь»
Камару Усман: «Махачев не получит ничего от боя с Топурией, кроме риска потерять все»
Илия Топурия
Майкл Моралес
Карлос Пратес
Камару Усман
Шавкат Рахмонов
Кто-то другой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Laerte Viana na área – MMA
