«Можно попросить, чтобы за каждый бой миллион падал». В UFC перейдет главный ученик Федора?

Вадим Немков готов.

Главный ученик Федора Емельяненко и экс-чемпион Bellator Вадим Немков может перейти в UFC – в декабре истекает его контракт с PFL, а конкретики по продлению нет.

Переход Немкова в UFC – это реально возможно и что мешает?

Немков намерен уйти из PFL и даже задумывается о возвращении в Россию

После слияния Bellator и PFL Немков провел всего один поединок на турнире PFL Super Fights – PFL vs Bellator Champs, где встретился с Бруно Каппелоццой и победил сабмишеном во втором раунде. Февральский поединок так и остается для него единственным в 2024 году:

«После прошлого боя я был готов драться через 1,5 месяца. Через неделю я уже помогал пацанам готовиться, да и сам был в хорошей форме. В итоге я прошел 5-6 сборов, а боев так и нет. Я не готов долго сидеть на скамейке запасных».

В декабре-2024 у Немкова закончится контракт с PFL. По его словам, даже если лига предложит ему новые условия, он вряд ли согласится. У Немкова напряженные отношения с руководством: «Никаких боев не предлагают. Обида на организацию. Если [Райан] Бейдер занят в кино, дайте бой за временный титул или обычный поединок».

Немков даже не исключает, что вернется в Россию, где выступал в начале карьеры. Когда его спросили о подписании в международный промоушен с названием из трех букв, он ответил : «RCC тоже из трех букв, посмотрим, пока ничего не могу говорить».

Еще один вариант – АСА: «Переход в российскую лигу не считаю понижением. Если в Россию, то в ACA. Там серьезная оппозиция в полутяжелом и тяжелых весах. Главное, чтобы устраивали условия и договоренности. У меня нет такого, что, если не получится там, то я и в ACA не пойду. Есть другой момент. Чемпион ACA – Евгений Гончаров, с которым мы хорошо общаемся. И помогать нам приехал Кирилл Корнилов. В этом плане не хотелось бы с ними драться».

На прошедшем турнире PFL Super Fights – Battle of the Giants Немков страховал главный поединок в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой. Как оказалось, даже в случае вылета Феррейры, Нганну не стал бы драться с Немковым: «Нганну не знал, что запасным будет Вадим. Как только узнал, то отказался и объяснил, что не готовился под него».

«Можно попросить хороший чек. Чтобы за каждый бой миллион падал». Кажется, сейчас Немков наиболее близок к UFC

В 2023 году у Немкова завершился очередной контракт с Bellator. Тогда слухов о подписании в UFC было еще больше, но в итоге Немков продлился с Bellator на еще один срок. По его словам , он общался о возможном переходе в UFC, но Bellator предложил больше денег:

«Было ли предложение от UFC? Было примерное понимание. Они предложили кое-что, но это меньше, чем в Bellator. Мы поговорили с командой, с Федором Емельяненко и решили остаться».

Немков – экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе, четыре раза защитивший пояс и поднявшийся в тяжи. Он не проигрывает с 2016 года: «С моими возможностями и данными у UFC можно попросить хороший чек. Чтобы за каждый бой миллион падал».

В феврале-2024 Немков неоднозначно говорил о возможном подписании в UFC: «У меня за выход [на бой в Bellator] было больше, чем я бы за победу в UFC получил. И потом, я вырос в Bellator, как боец состоялся здесь, и Bellator уже просто так меня не отпустит в UFC или куда-то в другую организацию, потому что я в Bellator достиг много чего, стал чемпионом. И не просто взять так и уйти − будут судебные разбирательства. У меня есть контракт до конца этого года. Будем драться здесь, а дальше посмотрим».

Но сейчас готов к переходу в UFC: «Почему у меня больше шансов попасть UFC, чем у других бойцов Bellator? Разные моменты. У Ярослава Амосова было поражение в последнем поединке. После поражений тяжело куда-то подписаться. Я же не проигрывал после 2016 года. Сейчас у меня 12 побед подряд. Сидни Аутло чередовал победы и поражения, был середняком. Я же был в Bellator первым в рейтинге P4P. Но могут что-то предложить еще PFL и Bellator».

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Фото: AP /Amy Kaplan/Icon Sportswire, Jeff Chiu