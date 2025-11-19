Хабиб – о следующем бое Махачева: «Думаю, после Рамадана»

Хабиб Нурмагомедов рассказал о следующем бое Ислама Махачева.

«Думаю, подерется уже после Рамадана. До Рамадана осталось три месяца [начнется в феврале]. Если драться до Рамадана, то надо уже готовиться», – сказал Хабиб Нурмагомедов .

На UFC 322 Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом полусреднего весе. После боя Махачев заявил, что готов подраться в Белом доме на турнире в июне-2026.

С кем дальше драться Махачеву?