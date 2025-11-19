Хабиб – о следующем бое Махачева: «Думаю, после Рамадана»
Хабиб Нурмагомедов рассказал о следующем бое Ислама Махачева.
«Думаю, подерется уже после Рамадана. До Рамадана осталось три месяца [начнется в феврале]. Если драться до Рамадана, то надо уже готовиться», – сказал Хабиб Нурмагомедов.
На UFC 322 Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом полусреднего весе. После боя Махачев заявил, что готов подраться в Белом доме на турнире в июне-2026.
Илия Топурия
Майкл Моралес
Карлос Пратес
Камару Усман
Шавкат Рахмонов
Кто-то другой
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Хасл Шоу»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости