Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший

Не проигрывает 15 лет.

Джон Джонс – один из лучших бойцов, когда-либо выходивших в октагон UFC. Он стал величайшим в полутяжелом весе, взял трехлетний перерыв и повторил успех в тяжах.

Победив Стипе Миочича на UFC 309 , Джонс продлил рекордную серию защит титула (17) и стал первым бойцом, победившим 10 чемпионов UFC. Он и правда GOAT.

Джонс – самый молодой чемпион в истории UFC

В 2011-м Джонс стал самым молодым чемпионом UFC в истории – в 23 года, победив легендарного Маурисио Руа. Этот рекорд не побит до сих пор, а бой стал символом прихода нового поколения в ММА.

За титул должен был драться Рашад Эванс, но он повредил колено на тренировке. UFC предложил титульник Куинтону Джексону, но тот отказался выходить на замену за четыре недели. Джонс был лишь третьим кандидатом, но зацепился за шанс. Он уверенно разбил Руа, а в третьем раунде прикончил жесткой комбинацией – ударом в корпус и добиванием коленом.

Брутальным нокаутом Джонс зафиксировал смену поколений начала 2010-х. Руа пришел в UFC звездой Pride, победив в Японии лучших бойцов промоушена: Рэндлмана, Джексона, Ногейру, Оверимa, Арону. Руа забрал титул UFC у непобежденного на тот момент Лиото Мачиды. Но тут появился Джонс, избивающий легенд ММА. Хотя пять лет назад сидел за школьной партой.

С победы над Руа началась историческая доминация Джонса в полутяжелом весе. Спустя годы он признался, что тот нокаут сильно его изменил: «Я был фанатом Руа, смотрел много его боев в Pride, когда сам начинал карьеру. Видел, как он уничтожал бойцов. Победа над ним заставила почувствовать, что у меня есть силы добиться всего. Я ощутил, что нет никого, кто мог бы меня побить. В ту ночь, когда я победил Маурисио, во мне что-то изменилось».

У Джонса высочайший бойцовский IQ – он разбирает соперника по ходу поединка

Бой с Лиото Мачидой – вторая защита титула Джонса. Тогда о нем уже говорили как о будущем короле дивизиона, но Мачиду считали первый большой проверкой. Когда Мачида выиграл первый раунд на карточках судей, комментатор Джо Роган закричал: «О, он решил головоломку!»

Первый раунд получился настолько неудачным для Джонса, что Роган добавил: «Добро пожаловать в эру Мачиды». Опытный каратист переигрывал чемпиона, который в перерыве выглядел растерянным. Но тренеры подсказали: Мачида специально ломал ритм, бросая удары в начале атак Джонса. Они посоветовали финтить и выманивать Мачиду, чтобы попасть первым.

В итоге Джонс дважды за раунд поймал Мачиду финтом и тяжело попал на опережении. А затем задушил потрясенного соперника гильотиной: довел до потери сознания и брутально бросил обмякшее тело после остановки.

Бой с Мачидой – пример, насколько феноменально Джонс перестраивается между раундами, используя бойцовский IQ. Причем тогда все решила подсказка угла.

«Он пытался прерывать удары Джона в промежутках. Я называю это тяжеловесным стилем боя, – вспоминал тренер Джонса Грег Джексон. – Вы вставляете ноту между нотами, и каждый раз, когда соперник собирается что-то сделать, вы их прерываете. Это была великолепная тактика, которая отлично ему подходила».

У Джонса нет друзей в спорте – он дерется даже с одноклубниками

Бой Джонса и Рашада Эванса – история о друзьях, которые стали врагами. Джонс познакомился с Эвансом в 2009-м, когда после третьей подряд победы в UFC решил выйти на новый уровень. Он присоединился к лагерю Грега Джексона, где тренировались многие элитные бойцы, в том числе Жорж Сен-Пьер, Карлос Кондит и Рашад Эванс.

Джонс быстро подружился с Эвансом, но через пару лет они возненавидели друг друга. Когда Эванс повредил колено и не вышел против Руа за титул, Джонс согласился на замену. Тогда отношения между друзьями испортились. Перед боем с Руа Джонс сказал, что готов подраться с Эвансом, чем еще сильнее его разозлил.

Джонс украл у Эванса шанс подраться за титул – забрал себе пояс и славу чемпиона. Через год Эванс восстановился после травмы: победил Тито Ортиса и Фила Дэвиса, заслужив титульник. Но против Джонса не справился – хотя выиграл лишь решением судей, все пять раундов доминировал.

Беспощадность стала фишкой Джонса – он победил бойца, которого раньше считал старшим братом. Хотя Джонс признавался, что даже ему было сложно бить друга (позже они с Эвансом помирились):

«В бою с Рашадом часть меня видела того парня, с которым я раньше спарринговал. Мои удары локтями определенно нанесли ему вред, но инстинкт убийцы так и не включился. Я был слишком сосредоточен, чтобы выиграть этот бой. Я не собираюсь вас уверять, что это далось мне легко, но во мне определенно было что-то такое, что не дало причинить настоящую боль. Это одна из причин, почему я не прикончил Рашада».

Джонс – психологический титан. Он готов сломать себе руку, но не сдаться

В четвертой защите титула против Витора Белфорта Джонс проявил характер и показал, что готов на все ради победы. Хотя он вышел большим фаворитом против звезды Pride, в бою оказался максимально близок к поражению.

Джонс выглядел лучше Белфорта как в стойке, так и в партере. Но в середине первого раунда тот захватил руку Джонса на армбар. Большинство бойцов бы сдалось, но Джонс поднял соперника в воздух и швырнул на голову, пытаясь ослабить захват.

После 30-секундной борьбы Джонс вырвался, хотя его рука страшно выгнулась. В том эпизоде он повредил правую руку, но в четвертом раунде все равно победил болевым приемом.

«Витор очень сильно растянул руку, со мной такое впервые. Он был близок, чтобы совсем ее сломать, но я бы не сдался, даже если бы получил перелом. Я слишком долго готовился к этому бою. Еще в гарде я начал бить его поврежденной рукой, но тут же почувствовал, что в ударе нет силы. Теперь мне нужно проверить, что с ней случилось», – говорил Джонс после победы.

Джонс не чувствует боли в октагоне и готов на все ради победы

В апреле-2013 Джонс победил Чейла Соннена в первом раунде техническим нокаутом, в пятый раз защитив титул. Бой стал кульминацией сезона TUF, в котором Соннен и Джонс встретились как тренеры, что придало бою особую принципиальность. Хотя Джонс легко победил Соннена, после боя он заметил страшную травму – перелом большого пальца, который торчал в сторону, оголив кость.

Первым это заметил комментатор Джо Роган, который брал интервью сразу после боя. Джонс испугался, когда увидел сломанный палец, поэтому присел на стул, чтобы закончить интервью.

Чемпиона отвезли в больницу, а вскоре он выложил в cоцсети снимок вправленного и зашитого пальца. После этого Джонс перед боем всегда обматывает палец, чтобы зафиксировать его и защитить от повторного перелома.

Травма в бою с Сонненом могла лишить Джонса титула из-за остановки врачей, если бы не финиш в первом раунде. Примечательно, что Джонс даже не почувствовал, что сломал палец.

Да, бойцы дерутся под адреналином, но Джонс – очень жесткий. Чемпионский менталитет не позволил ему сдаться от армбара Белфорта и перелома в бою с Сонненом. Хотя большинство поступило бы именно так.

«Когда бой закончился, я увидел кровь. Я пригляделся и увидел, что мой большой палец ноги практически вывернут наизнанку. Но это нормально – сломанный палец меня не остановит.

Я прыгнул вперед и услышал хруст. Подумал, что попал ногой в ямку – в зале Грега Джексона в канвасе есть небольшая дырка, и я уже влетал в нее пальцем ноги. Тогда я сказал: «Тренер, надо бы с этим что-то сделать, это опасно». Подумал, что тут случилось то же самое.

Думаю, мои тренеры не позволили бы мне слишком долго страдать по поводу травмы. Они бы вкрутили палец обратно и отправили меня драться дальше. Такой уж у нас спорт. Я пытаюсь жить как воин, но никогда не узнаю, насколько силен мой дух, если не буду проходить через самые безумные испытания».

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Фото: East News /AP Photo/The Canadian Press, Chris Young, AP Photo/Mel Evans, AP Photo/Gregory Payan, AP Photo/Gregory Payan, AP Photo/The Canadian Press, Nathan Denette; Gettyimages.ru /Scott Cunningham, Kevin C. Cox