Федор Емельяненко: «Махачев преподал урок – чтобы о самбо не говорили плохих вещей. Тренер Мадаленны должен извиниться»

Федор Емельяненко призвал тренера Маддалены извиниться за слова о самбо.

Экс-боец MMA Федор Емельяненко ответил тренеру бывшего чемпиона UFC Джека Делла Маддалены Крэйгу Джонсу, который ранее критиковал самбо и дзюдо.

– Победа Махачева – это победа в том числе и самбо?

– Конечно, если у Ислама база самбо – конечно. Он представляет самбо, он и в интервью говорил. Преподал урок – чтобы о самбо не говорили плохих вещей. Самбо доказало, что это один из лучших видов спорта для ММА. Думаю, все встало на свои места. Человек [Крэйг Джонс], наверное, должен принести глубокие извинения. Так как его слова не подтвердились, – сказал Федор Емельяненко .

Ранее тренер Джека Делла Маддалены Крэйг Джонс называл самбо и дзюдо «фейком». На UFC 322 Ислам Махачев победил Маддалену, забрав все пять раундов, и стал чемпионом в полусреднем весе.

«Двое русских изучили дзюдо, но решили, что без штанов лучше». Тролль из UFC хейтит самбо и команду Хабиба