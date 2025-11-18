Бакли – о победе Махачева над Маддаленой: «Джек не был готов отдать свою чертову жизнь в октагоне. Меня придется убить, чтобы остановить. Ислам, я приближаюсь»
Бакли – Махачеву: Я приближаюсь. Время пришло.
Боец UFC Хоакин Бакли обратился к чемпиону полусреднего веса Исламу Махачеву.
«Джек знал, что потеряет свой гребаный пояс. Он не был готов отдать свою чертову жизнь в октагоне. Я готов умереть в этой клетке, и поэтому они не смогут побить меня. Вам придется меня убить, чтобы остановить.
Ислам, я знаю, что ты не назовешь мое имя, но говорю тебе, братан, я приближаюсь. Время пришло», – сказал Бакли.
Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на UFC 322.
Бакли в июне проиграл судейским решением Камару Усману.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хоакина Бакли
