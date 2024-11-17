Джонс – Миочичу: «Спасибо, получился классный бой!»

Джон Джонс поблагодарил Стипе Миочича за поединок.

«Мужик, какой классный бой. Большое спасибо, Стипе! Не могу дождаться, когда левая рука полностью восстановится. Чуть не вырубил его в первом раунде!» – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс .

Напомним, Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.

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