Джонс – Миочичу: «Спасибо, получился классный бой!»
Джон Джонс поблагодарил Стипе Миочича за поединок.
«Мужик, какой классный бой. Большое спасибо, Стипе! Не могу дождаться, когда левая рука полностью восстановится. Чуть не вырубил его в первом раунде!» – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс.
Напомним, Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
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