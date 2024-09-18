В команде Немкова назвали возможным переход в UFC: «Есть вероятность, но ждем предложений от PFL и Bellator»
Вадим Немков может оказаться в UFC после окончания контракта с Bellator.
«У Вадима закончится контракт в конце года. Есть вероятность, что он может перейти в UFC. Но будем ждать предложений от PFL и Bellator», − цитирует ТАСС источника в команде Вадима Немкова.
Немков не исключает переход в российский промоушен: «Не считаю это понижением. Если в Россию, то в ACA»
Немков – о шансах на попадание в UFC: «Я не проигрывал после 2016 года, у меня 12 побед подряд. Но могут что-то предложить еще PFL и Bellator»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости