В команде Немкова назвали возможным переход в UFC: «Есть вероятность, но ждем предложений от PFL и Bellator»

Вадим Немков может оказаться в UFC после окончания контракта с Bellator.

«У Вадима закончится контракт в конце года. Есть вероятность, что он может перейти в UFC. Но будем ждать предложений от PFL и Bellator», − цитирует ТАСС источника в команде Вадима Немкова .

Немков не исключает переход в российский промоушен: «Не считаю это понижением. Если в Россию, то в ACA»

Немков – о шансах на попадание в UFC: «Я не проигрывал после 2016 года, у меня 12 побед подряд. Но могут что-то предложить еще PFL и Bellator»