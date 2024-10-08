Вадим Немков: «Махачев – фаворит потенциального боя против Топурии»

Вадим Немков считает Махачева фаворитом в потенциальном бою с Топурией.

«В этом бою фаворит – Ислам Махачев. Он покрупнее будет, помощнее, удар у него и борьба хорошая. Чего стоит опасаться Исламу? У Топурии тоже есть акцентированные мощные удары. Если Махачеву получится навязать борьбу, то все пойдет по его сценарию», – сказал боец Bellator Вадим Немков.

Ранее Илия Топурия предложил Махачеву провести бой в 2025 году.

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