Вадим Немков: «Махачев – фаворит потенциального боя против Топурии»
Вадим Немков считает Махачева фаворитом в потенциальном бою с Топурией.
«В этом бою фаворит – Ислам Махачев. Он покрупнее будет, помощнее, удар у него и борьба хорошая. Чего стоит опасаться Исламу? У Топурии тоже есть акцентированные мощные удары. Если Махачеву получится навязать борьбу, то все пойдет по его сценарию», – сказал боец Bellator Вадим Немков.
Ранее Илия Топурия предложил Махачеву провести бой в 2025 году.
«Найди себе хорошего стоматолога!» Команда Махачева угрожает грузинскому чемпиону UFC – что происходит?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости