0

Вадим Немков: «Махачев – фаворит потенциального боя против Топурии»

Вадим Немков считает Махачева фаворитом в потенциальном бою с Топурией.

«В этом бою фаворит – Ислам Махачев. Он покрупнее будет, помощнее, удар у него и борьба хорошая. Чего стоит опасаться Исламу? У Топурии тоже есть акцентированные мощные удары. Если Махачеву получится навязать борьбу, то все пойдет по его сценарию», – сказал боец Bellator Вадим Немков.

Ранее Илия Топурия предложил Махачеву провести бой в 2025 году.

«Найди себе хорошего стоматолога!» Команда Махачева угрожает грузинскому чемпиону UFC – что происходит?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoUFC
logoMMA
logoИслам Махачев
logoВадим Немков
logoИлия Топурия
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Усик показал стену с фотографиями главных моментов карьеры
сегодня, 15:30Фото
Магомед Анкалаев: «Я лучший ударник среди полутяжей. Если Джонс лишится соперника из-за травмы, я подерусь с ним и выиграю»
4сегодня, 15:06
Батыргазиев 17 октября в Уфе проведет защиту пояса IBA против Уолтерса
2сегодня, 14:24
Раунтри получил рассечение на носу за три недели до боя с Перейрой. Во время поединка у него открылась сечка на том же месте
1сегодня, 13:30Фото
Сын Кадырова потребовал от чеченцев перестать драться в поп-MMA: «Это последнее предупреждение»
59сегодня, 12:48
Ко всем новостям
Последние новости
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37