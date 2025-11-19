Ти Джей Диллашоу: «Махачев бы разгромил Пратеса, это был бы легкий бой»

Ти Джей Диллашоу считает, что Ислам Махачев разгромил бы Карлоса Пратеса.

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу высказался о потенциальном бое в полусреднем весе между чемпионом Исламом Махачевым и Карлосом Пратесом .

«Думаю, Карлосу нужно немного больше внимания уделять борьбе… Вы же видите дыры. А в полусреднем сейчас чемпион – Ислам, он бы его разгромил, это был бы легкий бой.

Не думаю, что Пратесу сейчас стоит стремиться к титульному бою. Выбирайте умные поединки, потому что, на мой взгляд, вы упустите шанс, если будете спешить на бой с Исламом», – сказал Ти Джей Диллашоу .

Карлос Пратес выиграл в UFC 6 из 7 боев, все победы – нокаутом.

С кем дальше драться Махачеву?