Ти Джей Диллашоу: «Махачев бы разгромил Пратеса, это был бы легкий бой»
Ти Джей Диллашоу считает, что Ислам Махачев разгромил бы Карлоса Пратеса.
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу высказался о потенциальном бое в полусреднем весе между чемпионом Исламом Махачевым и Карлосом Пратесом.
«Думаю, Карлосу нужно немного больше внимания уделять борьбе… Вы же видите дыры. А в полусреднем сейчас чемпион – Ислам, он бы его разгромил, это был бы легкий бой.
Не думаю, что Пратесу сейчас стоит стремиться к титульному бою. Выбирайте умные поединки, потому что, на мой взгляд, вы упустите шанс, если будете спешить на бой с Исламом», – сказал Ти Джей Диллашоу.
Карлос Пратес выиграл в UFC 6 из 7 боев, все победы – нокаутом.
Илия Топурия
Майкл Моралес
Карлос Пратес
Камару Усман
Шавкат Рахмонов
Кто-то другой
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: JAXXON PODCAST
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости