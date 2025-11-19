36

Хабиб Нурмагомедов: «Не хотел бы, чтобы Махачев дрался в Белом доме»

Хабиб не хочет, чтобы Ислам Махачев дрался в Белом доме.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциальном бое Ислама Махачева в Белом доме.

«Честно говоря, уже даже не имеет значения, кто будет. Если Ислам там будет, то это станет большим событием для нас. А если меня лично спросить, то я не хотел бы, чтобы он там дрался. Почему? Просто не хочу», – сказал Хабиб Нурмагомедов.

На UFC 322 Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом полусреднего весе. После боя Махачев заявил, что готов подраться в Белом доме на турнире в июне-2026.

С кем дальше драться Махачеву?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Хасл Шоу»
