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Джон Джонс поменял фото в инстаграме – теперь там утка с поясом UFC

Джон Джонс поставил утку на аватар в соцсетях.

В профиле Джонса в инстаграме теперь утка с поясом UFC.

Вероятно, боец решил высмеять критику в соцсетях из-за нежелания драться с Томом Аспиналлом. Термин ducking (duck – утка на английском) часто используется как синоним трусости и попыток спрятаться.

Напомним, Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.

Быть Томом Аспиналлом – боль. Ждал вызова от Джонса, сидя в компании его братьев

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Джона Джонса
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