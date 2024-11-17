Джон Джонс поменял фото в инстаграме – теперь там утка с поясом UFC

Джон Джонс поставил утку на аватар в соцсетях.

В профиле Джонса в инстаграме теперь утка с поясом UFC.

Вероятно, боец решил высмеять критику в соцсетях из-за нежелания драться с Томом Аспиналлом . Термин ducking (duck – утка на английском) часто используется как синоним трусости и попыток спрятаться.

Напомним, Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.

Быть Томом Аспиналлом – боль. Ждал вызова от Джонса, сидя в компании его братьев

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший