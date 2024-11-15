Джонс объяснил, почему не пожал руку Миочичу на стердауне: «Ты еще один из тех бойцов, которые ненавидят меня без всякой причины»

Джон Джонс объяснил, почему не пожал руку Стипе Миочичу на стердауне.

«Ты еще один из тех бойцов, которые ненавидят меня без всякой причины», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем пройдет в ночь на 17 ноября. Начало основного карда – 06:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

Джон Джонс не пожал руку Стипе Миочичу во время стердауна: «Больше никогда не упоминай моих детей»

Бой Джонса и Миочича – глупость. Но нас убеждают в обратном