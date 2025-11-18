Нейт Диаз: «Пол побьет Джошуа»

Нейт Диаз считает, что Пол победит Джошуа .

Боец UFC Нейт Диаз считает, что блогер Джейк Пол победит в боксерском поединке экс-чемпиона мира Энтони Джошуа .

«Пол побьет Джошуа», – написал в соцсетях Диаз, проигравший Джейку боксерский бой в августе 2023-го.

Напомним, Джошуа и Пол подерутся 19 декабря в Майами.

Вместо Джервонты – (не выставочный!) бой с Джошуа. Джейк Пол точно псих

Дерек Чисора: «Если Пол нокаутирует Джошуа – это будет самая большая сенсация в истории бокса. Но Энтони его уничтожит»