Нейт Диаз: «Пол побьет Джошуа»
Нейт Диаз считает, что Пол победит Джошуа .
Боец UFC Нейт Диаз считает, что блогер Джейк Пол победит в боксерском поединке экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.
«Пол побьет Джошуа», – написал в соцсетях Диаз, проигравший Джейку боксерский бой в августе 2023-го.
Напомним, Джошуа и Пол подерутся 19 декабря в Майами.
Вместо Джервонты – (не выставочный!) бой с Джошуа. Джейк Пол точно псих
Дерек Чисора: «Если Пол нокаутирует Джошуа – это будет самая большая сенсация в истории бокса. Но Энтони его уничтожит»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Нейта Диаза
