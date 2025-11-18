Али Абдель-Азиз: «Шокирован желанием Камару драться с Исламом, потому что мы друзья и братья»

Абдель-Азиз удивлен желанием Усмана драться с Махачевым.

Менеджер Махачева Али Абдель-Азиз удивлен желанием Камару Усмана драться с Исламом.

«Честно говоря, я шокирован желанием Камару драться с Исламом, потому что мы друзья и братья, но Усман смотрит на это как на соревнование: «Я люблю вас, я горжусь вами, но хочу конкурировать».

Если это то, чего они хотят, то я просто буду там, чтобы помочь», – сказал Абдель-Азиз .

