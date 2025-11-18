Али Абдель-Азиз: «Шокирован желанием Камару драться с Исламом, потому что мы друзья и братья»
Абдель-Азиз удивлен желанием Усмана драться с Махачевым.
Менеджер Махачева Али Абдель-Азиз удивлен желанием Камару Усмана драться с Исламом.
«Честно говоря, я шокирован желанием Камару драться с Исламом, потому что мы друзья и братья, но Усман смотрит на это как на соревнование: «Я люблю вас, я горжусь вами, но хочу конкурировать».
Если это то, чего они хотят, то я просто буду там, чтобы помочь», – сказал Абдель-Азиз.
Камару Усман: «Мне нужен самый большой бой в карьере. Будем честны, мой поединок с Махачевым крупнее противостояния с Маддаленой»
Махачев – о планах: «Хочу драться с Усманом. Следующая победа будет рекордной? Возможно, это еще одна цель»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер TMZ Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости