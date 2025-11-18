Емельяненко – о титуле Махачева: «Понравилось, как Ислам создал условия, в которых казалось, будто Маддалена не хочет драться. Полностью его контролировал»

Федор Емельяненко впечатлен выступлением Махачева на UFC 322.

Легенда MMA Федор Емельяненко похвалил чемпиона UFC Ислама Махачева за выступление в бою с Джеком Делла Маддаленой .

«Получил огромное удовольствие наблюдать этот бой. Ислам молодец, он просто не оставил никаких шансов, вопросов не было. Так держать!

Мне понравилось, как Ислам создал такие условия, что было впечатление, будто соперник не хочет драться, он ничего не мог противопоставить. Махачев его полностью контролировал. Казалось, что Маддалена беспомощен в тех ситуациях, которые создавал Ислам. Он словно не мог драться. Это, конечно, заслуга Махачева.

Хорошая работа в стойке, чувство дистанции, вхождения в клинч и в ноги. Но не нужно это оставлять, нужно еще работать!

Думаю, в полусреднем весе ему все по зубам, главное – не расслабляться. Переход в средний вес? Давайте не будем об этом, Ислам сам решит», – сказал Емельяненко.

Напомним, Махачев победил Маддалену единогласным решением судей (50-45 – трижды) на UFC 322.

