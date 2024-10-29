Всем привет ! В ночь на 17 ноября на Madison Square Garden в Нью-Йорке пройдет UFC 310, который возглавит титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем – большая афиша, которую UFC оберегали больше года.

Джонс проведет первую защиту пояса – но не против временного чемпиона Тома Аспиналла, а против Миочича, который не дрался 3,5 года. Последний раз тот выходил в клетку в марте-2021, когда проиграл нокаутом Фрэнсису Нганну и отдал чемпионский пояс. В какой сейчас он форме и на что способен после такого простоя – непонятно.

Вероятно, для обоих бойцов этот поединок станет последним в карьере: Миочич вернется ради самого большого чека, а Джонс получит удобного соперника, чтобы красиво уйти. Ветераны должны были встретиться еще на UFC 295 в ноябре-2023, но Джонс травмировался (разрыв грудной мышцы) и выбыл на долгий срок.

В соглавном событии пройдет бой в легком весе: Майкл Чендлер так и не дождался Конора и встретится с Чарльзом Оливейрой. Оливейра постепенно теряет позиции: на UFC 300 проиграл Арману Царукяну, а теперь выпал из топ-15 P4P. Бой с Чендлером – шанс вернуться в гонку за пояс.

Главные бои турнира :

• 🏆 Джон Джонс – Стипе Миочич

• Майкл Чендлер – Чарльз Оливейра

• Вивьен Арауджо – Карине Силва

• Бо Никал – Пол Крейг

• Крис Вайдман – Эрик Андерс

• Никита Крылов – Азамат Мурзаканов

Начало основного карда – 06:00 по мск.