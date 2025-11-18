Сусуркаев – о желании Перейры провести поединок по грэпплингу с Чимаевым: «Это как я против Месси на футбольном поле»

Сусуркаев сравнил Чимаева с Месси.

Боец UFC Байсангур Сусуркаев считает, что у Алекса Перейры нет шансов побороть Хамзата Чимаева .

«Перейра вызвал Хамзата на поединок по грэпплингу? Это как я против Месси на футбольном поле. Не знаю, почему он это сделал.

Что касается MMA, то здесь у Алекса больше шансов, но Хамзат его побьет», – сказал Сусуркаев.

Перейра вызвал Чимаева на схватку по грэпплингу: «Все деньги отдадим на благотворительность. Подходит?»

Чимаев принял вызов Перейры: «Погнали. Я могу засабмитить тебя и Тейшейру за один вечер»