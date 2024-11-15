Джон Джонс не пожал руку Стипе Миочичу во время стердауна: «Больше никогда не упоминай моих детей»

В Нью-Йорке прошла пресс-конференция, посвященная UFC 309 . Главное событие – титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем .

Накануне бойцы провели битву взглядов. Перед ней Джонс не пожал Миочичу руку.

Во время стердауна Джонс сказал: «Больше не упоминай моих детей». Миочич ответил: «Я никогда не упоминал твоих детей».

Бой между Джонсом и Миочичем пройдет в ночь на 17 ноября. Начало основного карда – 06:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

Бой Джонса и Миочича – глупость. Но нас убеждают в обратном