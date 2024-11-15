Джон Джонс не пожал руку Стипе Миочичу во время стердауна: «Больше никогда не упоминай моих детей»
В Нью-Йорке прошла пресс-конференция, посвященная UFC 309. Главное событие – титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
Накануне бойцы провели битву взглядов. Перед ней Джонс не пожал Миочичу руку.
Во время стердауна Джонс сказал: «Больше не упоминай моих детей». Миочич ответил: «Я никогда не упоминал твоих детей».
Бой между Джонсом и Миочичем пройдет в ночь на 17 ноября. Начало основного карда – 06:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC Eurasia
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