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Джон Джонс не пожал руку Стипе Миочичу во время стердауна: «Больше никогда не упоминай моих детей»

В Нью-Йорке прошла пресс-конференция, посвященная UFC 309. Главное событие – титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

Накануне бойцы провели битву взглядов. Перед ней Джонс не пожал Миочичу руку.

Во время стердауна Джонс сказал: «Больше не упоминай моих детей». Миочич ответил: «Я никогда не упоминал твоих детей».

Бой между Джонсом и Миочичем пройдет в ночь на 17 ноября. Начало основного карда – 06:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Бой Джонса и Миочича – глупость. Но нас убеждают в обратном

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC Eurasia
logoMMA
logoДжон Джонс
logoСтипе Миочич
logoДжонс - Миочич
logoUFC 309
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