Миочич – о статусе андердога в бою с Джонсом: «Сомнения – это топливо, которое я использую»
Стипе Миочич высказался о статусе андердога в бою с Джоном Джонсом.
«Я готов, мне бы хотелось, чтобы уже был день боя. Сомнения – это топливо, которое я использую, для меня это источник огня. Меня это лишь поджигает.
Всегда приятно быть андердогом. Сейчас меня волнует только Джон Джонс. Не беспокоюсь ни о чем другом», – сказал тяжеловес UFC Стипе Миочич, который 17 ноября подерется с Джоном Джонсом за титул.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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