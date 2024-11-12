Миочич – о статусе андердога в бою с Джонсом: «Сомнения – это топливо, которое я использую»

Стипе Миочич высказался о статусе андердога в бою с Джоном Джонсом.

«Я готов, мне бы хотелось, чтобы уже был день боя. Сомнения – это топливо, которое я использую, для меня это источник огня. Меня это лишь поджигает.

Всегда приятно быть андердогом. Сейчас меня волнует только Джон Джонс . Не беспокоюсь ни о чем другом», – сказал тяжеловес UFC Стипе Миочич , который 17 ноября подерется с Джоном Джонсом за титул.

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