Дана Уайт: «Если Джонс захочет снова подраться, то сделает это против Аспиналла»
Следующим соперником Джонса в случае победы над Миочичем станет Аспиналл.
«Если Джон Джонс захочет снова драться после субботнего вечера, он подерется с Томом Аспиналлом», – сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
Бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем пройдет на UFC 309 в ночь на 17 ноября. Начало основного карда – 06:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
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