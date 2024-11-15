Дана Уайт: «Если Джонс захочет снова подраться, то сделает это против Аспиналла»

Следующим соперником Джонса в случае победы над Миочичем станет Аспиналл.

«Если Джон Джонс захочет снова драться после субботнего вечера, он подерется с Томом Аспиналлом », – сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем пройдет на UFC 309 в ночь на 17 ноября. Начало основного карда – 06:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

Бой Джонса и Миочича – глупость. Но нас убеждают в обратном