Тренер Маддалены: «Чертовски больно! Но будьте уверены – это начало, а не конец!»
Тренер Маддалены Бен Уикерс прокомментировал поражение Джека в титульном бою с Исламом Махачевым.
«Горжусь Джеком и командой больше, чем когда-либо прежде. Правда, мы не получили награду, но осмелились мечтать и попытались ее осуществить. Это больно, чертовски больно. Но нас не определяет этот спорт. Мы просто делаем то, что любим.
Мы почувствовали всю поддержку и любовь в течение последних нескольких недель и десятилетий от всего мира. Я люблю Джека и команду. Увидимся в октагоне. Будьте уверены – это начало, а не конец!» – цитирует Уикерса портал MMA Fighting.
Напомним, Джек Делла Маддалена проиграл Исламу Махачеву в главном событии UFC 322.
Хабиб отобрал пояса у Уайта, а Хасбик вышел в октагон с шопером – веселье после триумфа Махачева
Махачев – со вторым поясом UFC! Разгромил чемпиона и потребовал бой в Белом доме