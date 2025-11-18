Тренер Маддалены: «Чертовски больно! Но будьте уверены – это начало, а не конец!»

Тренер Маддалены дал первый комментарий после поражения Джека в бою с Махачевым.

Тренер Маддалены Бен Уикерс прокомментировал поражение Джека в титульном бою с Исламом Махачевым .

«Горжусь Джеком и командой больше, чем когда-либо прежде. Правда, мы не получили награду, но осмелились мечтать и попытались ее осуществить. Это больно, чертовски больно. Но нас не определяет этот спорт. Мы просто делаем то, что любим.

Мы почувствовали всю поддержку и любовь в течение последних нескольких недель и десятилетий от всего мира. Я люблю Джека и команду. Увидимся в октагоне. Будьте уверены – это начало, а не конец!» – цитирует Уикерса портал MMA Fighting.

Напомним, Джек Делла Маддалена проиграл Исламу Махачеву в главном событии UFC 322.

