Бой Джонса и Миочича – глупость. Но нас убеждают в обратном

Негодование Артема Нагорного.

Мы уже привыкли, что турнир UFC на Madison Square Garden в Нью-Йорке – вау, но не в этот раз. Достаточно слабый кард UFC 309 закроет совершенно бессмысленный мейн-ивент, в котором встретятся чемпион тяжелого веса Джон Джонс и временный чемпион Том Аспиналл восьмой номер Стипе Миочич .

Тех, кто не проникся разговорами про «наследие» и «поединок величайшего бойца против величайшего тяжеловеса», напрягает вопрос: а почему мы вообще должны смотреть на бой за пояс, в котором претендент:

а) 42-летний пожарный, который в последние годы тренировался лишь для поддержания формы;

б) не дрался с марта-2021;

в) в последнем поединке улетел в тяжелейший нокаут.

С самого анонса Дана Уайт, Джонс и Миочич отбиваются от вопросов экспертов и критики фанатов, убеждая всех в крутости ветеранского поединка. Получается не очень – многие из их заявлений кажутся абсурдными, лживыми или нарциссическими.

Миочич, похоже, вообще не в курсе настроя фанатов. Считает, что его поединок против Джонса посмотрят больше, чем Аспиналл – Джонс

Меньше всего претензий к Стипе Миочичу. Он просто не успел надиктовать достаточное количество интервью и практически полностью пропал из инфополя: в соцсетях – только нарезки с тренировок, фотографии семьи и реклама Onlyfans (нет, Миочич не постит эротический контент), а в медиа – почти полное отсутствие каких-либо заявлений.

Но неделю назад Миочича все-таки разговорили. В интервью MMAFighting он ответил на критику поединка с Джонсом: «Это не мое решение. Я просто хотел этот поединок, UFC предложили его мне. Никто не обязывал их это делать. <...> Мне кажется, что фанаты хотят это увидеть. Думаю, намного больше людей хотят увидеть наш поединок, чем бой Джонса против Аспиналла».

После таких высказываний кажется, что Миочич совсем выпал из мира ММА и застрял где-то в 2021-м. В том же интервью он вот так описал Аспиналла: «Он жесткий. Сильно бьет. Большой парень. Он делает то, что нравится зрителям – вырубает соперников». Содержательно.

Подтверждение полной отстраненности Миочича от реальности UFC – на несколько абзацев ниже: «Я не прислушиваюсь к внешнему шуму, хотя делал это раньше, когда был моложе. В начале карьеры я читал комментарии и думал: «Почему ты это говоришь? Как ты смеешь?» Я был очень чувствительным. Но потом меня это буквально перестало волновать. Мне теперь все равно, что говорят другие. Реально все равно».

В общем, картина совсем не сложная. Пожарный и боец на полставки никого не трогает и просто хочет проводить время с удовольствием. Его совсем не волнует, что думают фанаты – ему предлагают легендарного соперника, огромную арену и отличный чек. Отказываться от таких условий – глупо.

Дана Уайт рушит правила собственного промоушена и изворачивается в интервью. Все, чтобы выжать последние ресурсы из уходящих легенд

Все события вокруг поединка Джонс – Миочич идут в плюс UFC. Простой Миочича, избавивший его от боев с топовыми тяжами, желание Джонса еще больше упрочить «наследие» поединком против стареющей легенды, травма Аспиналла, замедлившая его восхождение на вершину дивизиона, и недостаток достаточно медийных талантов в тяжелом весе – идеально, чтобы в последний раз выжать ресурс PPV из ветеранов.

Тяжелая травма Джонса, выбившая его из боев на год, подпортила идеальную картину. За его отсутствие Аспиналл разобрался с Сергеем Павловичем за временный титул, а после этого защитил пояс против Кертиса Блейдса. Параллельно разогнался Александр Волков, победивший Павловича и Туивасу. Получается, пока Джонс восстанавливался, в тяжелом весе появилось два новых сильных претендента. А Миочич так и не провел ни одного поединка.

Чтобы выкрутиться из неудобной ситуации, Дана Уайт придумал новое оправдание. «А что я должен сделать? Парень, которого считают величайшим тяжеловесом всех времен, имеет контракт на бой – и тут его соперник получает травму. Теперь ему нужно подождать, после чего снова начинать чертов тренировочный лагерь. Так что, вы предлагаете отнять этот бой у Стипе и послать его ## ### [на хрен]?»

Логика страдает. Да, некрасиво посылать Миочича, лишая его желанного поединка. Но зачем в таком случае организовывать бой за временный титул? Окей, вы назначили поединок за временный пояс, чтобы оставить титульник в большом карде. Почему бы не добавить в него Миочича, не получавшего никаких травм? Зачем предлагать подраться на коротком уведомлении сразу двум бойцам?

Ответ Уайта: «Понимаете, звонить Стипе с предложением подраться за временный титул – полнейшее неуважение к нему. Этот поединок [с Джонсом] – для двух легенд. Это наследие, два величайших бойца. Фанаты хотят это увидеть, я хочу это увидеть, и они оба хотят это сделать». Эм, что?

Получается, Дана Уайт нарушает правила собственной организации из-за уважения к легендам? Интересно, что об этом думают другие топовые тяжеловесы, которые теряют лучшие годы карьеры из-за респекта босса к двум старичкам. Александр Волков согласен: «Они дерутся редко, поэтому всем надоели». Ожидаемо.

При этом Уайт продолжает уворачиваться от критики и неприятных вопросов журналистов, связанных с временным титулом. «Я действительно верю, что победитель поединка Джонс – Миочич не уйдет в закат после победы без разрешения спора с Аспиналлом».

Тем временем:

• Джонс: «Подерусь ли я с Томом Аспиналлом? Скорее всего, нет».

• Миочич: «Победа над Джонсом станет отличным моментом для завершения карьеры».

Уайт наверняка знает настрой бойцов перед поединком. Но если он признает, что Джонс и Миочич не собираются проводить объединительный бой с Аспиналлом, то это автоматически превратит их встречу в разборку заслуженных старичков перед уходом на пенсию – совершенно ненужную и как будто идущую параллельно с другими событиям в дивизионе. Посмотрите, вот тут у нас рубятся молодые бойцы, а вот здесь – отдельная лига для Джонса и Миочича, которые ну о-о-очень хотят напоследок подраться друг с другом. Неуместно и бессмысленно.

А что Джонс? Размышляет о величии, принижает Аспиналла и пытается возвысить Миочича

Карусель с поединком против Миочича изначально запустил Джон Джонс. Он говорил о возможном поединке с GOAT тяжелого веса еще до боя с Ганом, а после победы подтвердил намерения, обратившись к трибунам: «Вы хотите посмотреть, как я побью Стипе?» И да, на момент марта-2023 это еще имело смысл (хотя уже тогда простой Миочича составлял два года).

Сейчас фанатичная погоня за Миочичем выглядит комичной. С каждым новым заявлением четче выступает дикий нарциссизм Джонса. Стараясь зацементировать наследие победой над стареющей легендой тяжелого веса, он все больше теряет уважение фанатов, ожидающих поединка против молодого Тома Аспиналла.

Самое смешное – как Джонс всячески поднимает уровень значимости боя против Миочича. «Несмотря на слова казуалов, поединок со Стипе не шутка. Долгий перерыв после поединка с Нганну дал ему возможность собраться и восстановиться», – слова Джонса из августа-2024. «Стипе побил всех. Джуниор дос Сантос, Даниэль Кормье, Фрэнсис Нганну – огромные имена, понимаете? Не думаю, что его можно списывать со счетов», – слова Джонса из ноября-2024.

Повышая значимость поединка против Миочича с помощью нерелевантных в 2024 году побед, Джонс одновременно принижает заслуги Тома Аспиналла: «Не думаю, что Том что-то сделал или доказал. Не хочу сказать, что он никто, он выиграл титул в бою с Павловичем, но затем Сергея избил кто-то еще».

То есть, по его мнению, победы над прошедшим две войны с Веласкесом Джуниором дос Сантосом в 2017-м и над не умевшим бороться Фрэнсисом Нганну в 2018-м сейчас значат гораздо больше, чем победы над Павловичем и Блейдсом в 2023-м и 2024-м. Кажется, снова серьезно страдает логика.

На самом деле Джонсу на нее плевать. Как и на мнение фанатов, так желающих увидеть титульный поединок между временным и постоянным чемпионом. Он даже пришел в комментарии в соцсетях, ответив на назойливые вопросы: «Дни, когда я дрался с молодыми и перспективными, уже позади. Теперь я в той лиге, где легенды дерутся друг с другом».

Джонс, Миочич и Уайт преследуют собственные цели. Всем троим совершенно не важно, что говорят в комьюнити. Джонс и Миочич давно обеспечили себе жирные контракты и большую заначку, а Уайт прекрасно понимает: как бы фанаты не ворчали в комментариях, PPV они все равно купят.

Во всех интервью они лишь пытаются не потерять лицо и поддержать легенду. Нельзя же напрямую заявить, что мейн-ивент UFC 309 – лишь «вечеринка по случаю выхода на пенсию», как сказал Том Аспиналл. Верим, что Джонс и Миочич действительно завершат карьеру и перестанут задерживать очередь в бурлящем тяжелом весе.

Почему Джон Джонс – самый грязный чемпион UFC

Джонс vs Миочич – столкновение двух эпох. Прощаемся с легендами

Фото: AP /David Dermer; Gettyimages.ru /Chris Graythen, Jeff Bottari