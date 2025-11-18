Камару Усман: «Махачев не получит ничего от боя с Топурией, кроме риска потерять все»

Усман: Махачев ничего не получит от боя с Топурией.

Экс-чемпион UFC Камару Усман объяснил, почему Исламу Махачеву не стоит драться с Илией Топурией в полусреднем весе.

«Думаете, что Топурия поднимется в полусредний вес? Что дальше? Допустим, он выиграет титул. Потом защитится против полусредневеса? Нет. Мы этого не увидим. Зачем это Исламу? Он не получит ничего от этого боя, кроме риска потерять все. Если что-то пойдет не так, то все скажут: «Ты проиграл полулегковесу», – сказал Камару.

Напомним, Топурия – действующий обладатель пояс легкого веса UFC. Ранее он владел титулом полулегкой категории.

