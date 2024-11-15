Майк Тайсон прошел все медицинские тесты и допущен к бою с Джейком Полом
«Майк Тайсон прошел все тесты, МРТ и прочие медицинские проверки. Он допущен врачами к бою», – заявили организаторы боя.
Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом пройдет в ночь на 16 ноября в Техасе и начнется примерно в 06:00 по мск. За главными событиями можно следить в нашем онлайне.
Тайсон ездил на коляске, а теперь подерется с молодым Полом. Неужели есть шансы?
Чуть не умер из-за потери крови и похудел на 12 кг за 11 дней. Почему Тайсона вообще допустили к бою с Полом?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ТАСС
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