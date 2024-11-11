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Майк Тайсон: «Не вижу никаких рисков. Поставлю неплохую сумму на свою победу»

Майк Тайсон сделает ставку на свою победу в поединке с Джейком Полом.

«Сейчас я хорош, как и тогда. Я не вижу никаких рисков.

Хорош ли Джейк Пол? Думаю, что достаточно, чтобы драться со мной.

Понимаю, что многие считают меня аутсайдером. Я поставлю неплохую сумму на свою победу», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Напомним, Тайсон подерется с Джейком Полом в ночь на 16 ноября на AT&T Stadium в Арлингтоне (США).

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Манука Акопяна
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Тайсон - Пол
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