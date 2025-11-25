Иван Штырков и Валентин Молдавский подерутся 12 декабря на RCC 24
Штырков и Молдавский проведут бой в декабре.
Анонсирован MMA-поединок Ивана Штыркова (25-2-1) и экс-чемпиона Bellator Валентина Молдавского (14-4-2) на RCC 24.
Бой пройдет 12 декабря на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.
Штырков в мае победил единогласным решением судей экс-бойца UFC Шамиля Гамзатова.
Для Молдавского это дебют в промоушене. В июне он дрался в рамках полуфинала Гран-при тяжелого веса PFL с Александром Романовым – бой признан несостоявшимся после случайного удара коленом в пах со стороны Молдавского. В финал прошел соперник Валентина.
«Чувствую присутствие Бога в моей жизни». Штырков набил на всю спину татуировку Архангела Михаила
Бой Владислава Ковалева и Армена Петросяна возглавит турнир RCC 24
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал RCC: MMA & Boxing
