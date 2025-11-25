Иван Штырков и Валентин Молдавский подерутся 12 декабря на RCC 24

Штырков и Молдавский проведут бой в декабре.

Анонсирован MMA-поединок Ивана Штыркова (25-2-1) и экс-чемпиона Bellator Валентина Молдавского (14-4-2) на RCC 24.

Бой пройдет 12 декабря на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

Штырков в мае победил единогласным решением судей экс-бойца UFC Шамиля Гамзатова.

Для Молдавского это дебют в промоушене. В июне он дрался в рамках полуфинала Гран-при тяжелого веса PFL с Александром Романовым – бой признан несостоявшимся после случайного удара коленом в пах со стороны Молдавского. В финал прошел соперник Валентина.

