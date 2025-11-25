2

Иван Штырков и Валентин Молдавский подерутся 12 декабря на RCC 24

Штырков и Молдавский проведут бой в декабре.

Анонсирован MMA-поединок Ивана Штыркова (25-2-1) и экс-чемпиона Bellator Валентина Молдавского (14-4-2) на RCC 24.

Бой пройдет 12 декабря на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

Штырков в мае победил единогласным решением судей экс-бойца UFC Шамиля Гамзатова.

Для Молдавского это дебют в промоушене. В июне он дрался в рамках полуфинала Гран-при тяжелого веса PFL с Александром Романовым – бой признан несостоявшимся после случайного удара коленом в пах со стороны Молдавского. В финал прошел соперник Валентина.

«Чувствую присутствие Бога в моей жизни». Штырков набил на всю спину татуировку Архангела Михаила

Бой Владислава Ковалева и Армена Петросяна возглавит турнир RCC 24

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал RCC: MMA & Boxing
RCC
logoВалентин Молдавский
logoMMA
logoИван Штырков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаджи «Автомат» нокаутировал Олега Фомичева в главном событии RCC Fair Fight 34
15 ноября, 16:25
Исмаилов – об отказе от боя с Белазом: «В RCC не готовы платить столько, сколько я хочу»
31 октября, 11:22
Глава RCC: «Исмаилов озвучил условия, на которые мы не готовы идти. Ковалев получит другого соперника»
30 октября, 14:30
Главные новости
Умар Нурмагомедов подерется с Дейвисоном Фигейредо на турнире UFC 324
вчера, 23:45
Официально: реванш между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит UFC 325
вчера, 23:35
Харрисон встретится с Нуньес в соглавном событии UFC 324. Ядун подерется с О’Мэлли в основном карде
вчера, 23:25
Бой Пэдди Пимблетта и Джастина Гейджи за временный титул в легком весе возглавит UFC 324
вчера, 23:10
Нассурдин Имавов: «Сказал UFC, что меня интересует только титульный бой. Если придется ждать, то мы подождем»
вчера, 22:35
Холлоуэй поддержал Топурию: «Сам оказывался в подобной ситуации. Надеюсь, все наладится»
вчера, 20:50
Топурия возьмет паузу в выступлениях: «Переживаю трудный период. Хочу сосредоточиться на детях»
вчера, 19:40
Двалишвили заявил, что уважает Яна: «В нашей культуре принято болеть за бывших соперников. Мне теперь нравится этот парень»
вчера, 18:20
Майкл Биспинг: «Гэрри должен стать следующим претендентом. Он уже продвигает противостояние с Махачевым»
вчера, 17:30
Арман Царукян: «Падение Топурии – это что-то безумное. От «Эль Матадора» до «Эль Утки»
вчера, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото