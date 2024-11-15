Кажется, нет.

Майк Тайсон возвращается на профессиональный ринг – в ночь на 16 ноября подерется с блогером Джейком Полом , который моложе на 31 год. Это рекордная разница в возрасте между соперниками в истории бокса.

С 2020-го Пол провел уже 11 боев. За последние четыре года он только прогрессировал и повышал уровень оппозиции – даже отправил в нокдаун младшего брата Тайсона Фьюри.

А чего ждать от 58-летнего Майка Тайсона, который не выступал по профи с 2005-го и накопил множество болячек?

Тайсон опасен на ближней и средней дистанциях, при нем остался бойцовский интеллект. Но этого мало

В 2020 году Майк Тайсон провел выставочный бой против Роя Джонса. Это первый поединок спустя 15 лет после завершения карьеры. Тайсон готовился к нему два месяца и говорил, что курил в ходе кэмпа. На подготовку к Полу ушло около восьми месяцев – прежде всего из-за обострения язвы, которая сдвинула бой на четыре месяца.

Выставочный поединок закончился вничью, хотя Тайсон больше заслуживал победу, так как Джонс только защищался и клинчевал. Тайсон показал напористую работу первым номером с подходом через нырки и уклоны в родном стиле «пик-а-бу».

Его пиковая версия обычно заканчивала бои в первых раундах, но такой стиль слишком энергозатратный. Если соперники выдерживали стартовый натиск Тайсона, то он просаживался. Оценить функционалку Тайсона по бою с Джонсом невозможно: Джонс быстро устал и вязал в клинчи.

Геймплан Тайсона выглядел предсказуемым. Кажется, то же самое мы увидим в бою с Полом – тот выше на 7 см и превосходит в размахе рук на 13 см.

Тайсон перевесил Пола на церемонии взвешивания, но это вряд ли поможет, так как определяющим станет скорость ударов и физподготовка. В этих компонентах преимущество у молодого Пола.

Тайсон очень опасен на средней и ближней дистанциях: выбрасывает взрывные серии из боковых ударов по этажам, чтобы запутать соперника. Чтобы не получить большой урон, Полу важно его не подпускать.

Да, Тайсон давно не выступал, но при нем остался бойцовский интеллект и мышечная память – в этих компонентах он заметно превосходит Пола. Но в данном случае физподготовка важнее интеллекта и техники.

В бою с Роем Джонсом Тайсон работал с поднятыми руками, но открытой головой, из-за чего пропускал прямые удары. Сегодняшний Тайсон – прямолинейный и предсказуемый боец, которого надо удерживать на дальней дистанции прямыми ударами.

Это вполне рабочая и реальная задача для Пола, который выбрасывает около 200 джебов за бой. К примеру, Тайсон выбросил всего 193 удара за поединок с Джонсом. Вот и вся разница в темпе бойцов.

Тайсон сидел в инвалидной коляске и летал с обострившейся язвой, а теперь выйдет на ринг против молодого бойца

После 2020 года Тайсон все чаще попадал в новостные хроники из-за проблем со здоровьем. В 2022-м он передвигался на инвалидной коляске, а в 2024-м с трудом справился с воспалением язвы, которая привела к серьезной потери крови и веса.

«Время от времени у меня возникает ишиас. Когда он обостряется, я даже говорить не могу! Слава богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть. В остальном я в порядке», – объяснял Тайсон передвижение в инвалидной коляске в 2022-м.

Ишиас – воспаление седалищного нерва, в результате которого возникают острые боли в пояснично-крестцовом отделе, которые распространяются в ноги, часто до пальца или до пятки, из-за чего они немеют. Но ишиас проходит за месяц – сейчас существует множество методик лечения.

Через два года у Тайсона обострилась язва, в результате которой он потерял 12 кг и чуть не умер из-за серьезной кровопотери: «Восстановление было тяжелым. Я потерял 12 кг за 11 дней. Не мог есть, только пил. Я так зол, потому что достиг пиковой формы. А теперь придется начинать все с нуля. Мне сделали около восьми переливаний крови. Доктор сказал, что я потерял половину крови. Чуть не умер». И все это – за полгода до боя с Полом.

С годами спортсмены не прогрессируют, в лучшем случае – удерживают накопившиеся кондиции. Выступавший до 51 года Бернард Хопкинс утратил форму после 50-летия: проиграл Сергею Ковалеву в 49, но объединял пояса после 45 благодаря ежедневным тренировкам и правильному режиму питания, чего нет у Тайсона.

Сейчас Тайсону 58 лет. Он очень эффектно работает на камеру, но это уже не тот Майк Тайсон, которого открыли в 80-е. Даже образец его последнего боя против Кевина Макбрайда справился бы с Джейком Полом, но хватит ли сегодняшней версии? Вряд ли.

Джейк Пол вообще боксер?

Как жить по Майку Тайсону

Фото: Gettyimages /Joe Scarnici / Stringer; instagram.com/miketyson ; East News /gotpap/STAR MAX/IPx 2022, Ian Maule / AFP, Ayisha Collins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Tayfun Coskun / ANADOLU / Anadolu via AFP