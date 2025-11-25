Махачев – о Рахмонове: «Он уже больше года не дрался. Претендент не может столько простаивать с травмами, а потом сразу биться за пояс»

Махачев не считает Рахмонова главным претендентом на пояс.

Чемпион полусреднего веса UFC Ислам Махачев не считает, что его следующим соперником должен стать Шавкат Рахмонов .

«Рахмонов – главная угроза в полусреднем весе? Во-первых, ему надо вернуться – он уже больше года не дрался. Претендент не может столько простаивать с травмами, а потом сразу драться за пояс. Мы поздоровались, он меня поздравил [с победой над Маддаленой]. Если он восстановится, а UFC решат, что он следующий, то почему бы и нет», – сказал Махачев.

Напомним, Рахмонов провел последний бой в декабре 2024-го, где победил Иэна Гэрри судейским решением.

