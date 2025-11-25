  • Спортс
Царукян не понимает, почему Пимблетт так высоко в рейтинге: «Как можно победить 12-й или 13-й номер рейтинга, а потом попасть в топ-5?»

Царукян считает, что Пимблетт не заслуживает места в топ-5 легкого дивизиона.

Боец UFC Арман Царукян считает, что Пэдди Пимблетт не должен находиться на пятой строчке рейтинга легкого веса.

«Как можно победить 12-й или 13-й номер рейтинга, а потом попасть в топ-5? Я прошел весь дивизион. У меня было пять или шесть побед кряду до попадания в топ-15. Этот парень выиграл шесть боев – и уже в топ-5», – сказал Царукян.

Отметим, что Пимблетт выступает в UFC с сентября 2021-го. За это время он выиграл все семь боев. Соперники Пэдди: Луиджи Вендрамини (нокаут в первом раунде), Родриго Варгас (удушающий прием в первом раунде), Джордан Ливитт (удушающий прием во втором раунде), Джаред Гордон (единогласное решение), Тони Фергюсон (единогласное решение), Кинг Грин (рычаг локтя в первом раунде), Майкл Чендлер (нокаут в третьем раунде).

Царукян – о желании Топурии драться с Пимблеттом: «Разве не очевидно, что Эль Пато прилагает все усилия, чтобы избежать боя со мной?»

Царукян считает, что Пимблетт гоняет слишком много веса: «Идиотизм. У него будут большие проблемы с организмом»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
