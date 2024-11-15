Майк Тайсон оказался тяжелее Джейка Пола перед боем в Техасе

В Техасе состоялась церемония взвешивания перед вечером бокса, который возглавит бой в тяжелом весе между Майком Тайсоном и Джейком Полом .

• Пол – 103 кг

• Тайсон – 103,6 кг

За главными событиями можно следить в нашем онлайне . Бой между Тайсоном и Полом пройдет в ночь на 16 ноября и начнется примерно в 06:00 по мск.

Чуть не умер из-за потери крови и похудел на 12 кг за 11 дней. Почему Тайсона вообще допустили к бою с Полом?