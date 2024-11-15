Майк Тайсон оказался тяжелее Джейка Пола перед боем в Техасе
В Техасе состоялась церемония взвешивания перед вечером бокса, который возглавит бой в тяжелом весе между Майком Тайсоном и Джейком Полом.
• Пол – 103 кг
• Тайсон – 103,6 кг
За главными событиями можно следить в нашем онлайне. Бой между Тайсоном и Полом пройдет в ночь на 16 ноября и начнется примерно в 06:00 по мск.
Чуть не умер из-за потери крови и похудел на 12 кг за 11 дней. Почему Тайсона вообще допустили к бою с Полом?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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