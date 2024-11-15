Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время стердауна: «Разговоры окончены»

В Техасе состоялась церемония взвешивания перед вечером бокса, который возглавит бой в тяжелом весе между Майком Тайсоном и Джейком Полом .

После нее бойцы провели битву взглядов. Во время нее Тайсон дал Полу пощечину и сказал: «Разговоры окончены».

Фото : Gettyimages.ru /Christian Petersen

За главными событиями можно следить в нашем онлайне . Бой между Тайсоном и Полом пройдет в ночь на 16 ноября и начнется примерно в 06:00 по мск.

Чуть не умер из-за потери крови и похудел на 12 кг за 11 дней. Почему Тайсона вообще допустили к бою с Полом?