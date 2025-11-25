Иэн Гэрри: «Готов драться с Махачевым даже в Дагестане. Хочу, чтобы это случилось до Рамадана»

Гэрри хочет подраться с Махачевым до Рамадана.

Боец UFC Иэн Гэрри рассчитывает, что титульный бой с Исламом Махачевым состоится до середины февраля.

«Мяч сейчас на стороне Ислама – готов драться, где бы он не захотел. Если хочет сделать это в Дагестане, то буду готов. Я понимаю, что у него Рамадан и нужно это уважать. Но до него еще далеко, я бы предпочел, чтобы наш бой случился раньше, потому что мне не нравится сидеть и ждать, а Ислам – не самый активный боец в UFC», – сказал Гэрри.

Добавим, что Рамадан в 2026-м году продлится с 18 февраля по 19 марта.

