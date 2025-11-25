  • Спортс
  • Майкл Моралес: «Мне сказали, что я следующим подерусь за титул. Полагаю, в июне-июле – зависит от Махачева. Бой с Пратесом? Если придется, то соглашусь»
Майкл Моралес: «Мне сказали, что я следующим подерусь за титул. Полагаю, в июне-июле – зависит от Махачева. Бой с Пратесом? Если придется, то соглашусь»

Майкл Моралес хочет титульный бой летом 2026-го.

Боец UFC Майкл Моралес рассчитывает подраться за пояс с Исламом Махачевым летом 2026-го.

«Мне уже сказали, что я – кандидат на бой за титул. Но в следующем году. Полагаю, что это случится где-то в июне или июле – в зависимости от того, когда захочет драться Махачев.

Ислам хорош. У него отличная борьба и все видели, как он дрался в стойке. Его стиль – удар, перевод и контроль. У Махачева, очевидно, есть сильные стороны. Никто не может отрицать этого, но в полусреднем весе есть конкуренция. Много крупных, высоких и молодых парней.

Карлос Пратес? Он умеет находить слабые места ударами. Мы видели, что он также может выдержать три раунда подряд, даже если бой идет внизу. Он быстро поднимается и тоже хочет быть чемпионом. Но я должен быть первым.

Хочу обезопасить то, что принадлежит мне, а потом пусть разбираются. Но если придется драться с Пратесом перед титульником, то я сделаю это. Без проблем. В этой игре все против всех. Никто не собирается отступать», – сказал Моралес.

Отметим, что Моралес – четвертый номер рейтинга полусреднего дивизиона. Пратес занимает шестую строчку.

Майкл Моралес: «Отправьте Махачева на два-три года в Тихуану, и тогда он научится финишировать»

Карлос Пратес: «Если UFC предложат претендентский бой с Моралесом, давайте это сделаем»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Death Row MMA with Jorge Masvidal и Jorge Masvidal
