Гэрри – о том, что Чимаев назвал его «белым мальчиком»: «Почти уверен, что мы оба белые»

Иэн Гэрри ответил на комментарий Хамзата Чимаева.

Боец UFC Иэн Гэрри ответил на комментарий чемпиона среднего веса Хамзата Чимаева , в котором тот назвал его «белым мальчиком».

«Почти уверен, что мы оба белые», – сказал Гэрри.

Ранее между Чимаевым и Гэрри произошла словесная перепалка на UFC 322 из-за хлопка по плечу со стороны ирландца.

Чимаев – о конфликте с Гэрри: «Он хлопнул меня по спине. Если хочешь проявить уважение, то прикоснись уважительно»

Гэрри – о конфликте с Чимаевым: «Поведение Хамзата – это энергия маленького члена. Он хочет показать миру, какой он крутой и жесткий»