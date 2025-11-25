Гэрри – о том, что Чимаев назвал его «белым мальчиком»: «Почти уверен, что мы оба белые»
Иэн Гэрри ответил на комментарий Хамзата Чимаева.
Боец UFC Иэн Гэрри ответил на комментарий чемпиона среднего веса Хамзата Чимаева, в котором тот назвал его «белым мальчиком».
«Почти уверен, что мы оба белые», – сказал Гэрри.
Ранее между Чимаевым и Гэрри произошла словесная перепалка на UFC 322 из-за хлопка по плечу со стороны ирландца.
Чимаев – о конфликте с Гэрри: «Он хлопнул меня по спине. Если хочешь проявить уважение, то прикоснись уважительно»
Гэрри – о конфликте с Чимаевым: «Поведение Хамзата – это энергия маленького члена. Он хочет показать миру, какой он крутой и жесткий»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
