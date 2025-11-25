Глава Дагестана Меликов наградил Махачева и его тренера Магомедова медалью «За заслуги в области физической культуры и спорта»

Ислам Махачев получил госнаграду.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев награжден медалью «За заслуги в области физической культуры и спорта».

Государственную награду Дагестана чемпиону UFC вручил лично глава республики Сергей Меликов. Такой же медалью был отмечен тренер бойца Сайфула Магомедов. Также Меликов наградит Хабиба Нурмагомедова , когда тот вернется на родину.

«Равных тебе на сегодняшний день нет. Мы все верим в твои силы и ждем новых побед! Ислам, ты в очередной раз доказал, что все слова твоих соперников, могут быть развенчаны только усилием воли, упорным трудом и твоим характером, который ты проявил в ходе непростого поединка.

Думаю, ни у кого не было сомнений, что победа останется за тобой. Ты вернулся на родину с поясом, и это выдающееся достижение для всех нас. Особенно символично, что такое признание и такая победа были завоеваны на международной арене.

Хабиб? Это очень порядочный человек, которого в Дагестане искренне уважают. Я хочу выразить ему благодарность и поздравить. Как только он вернётся в республику, мы обязательно его наградим», – отметил Меликов.

Напомним, Махачев выиграл пояс UFC в полусреднем весе в ночь на 16 ноября, победив единогласным решением Джека Делла Маддалену.

