Глава Дагестана Меликов наградил Махачева и его тренера Магомедова медалью «За заслуги в области физической культуры и спорта»
Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев награжден медалью «За заслуги в области физической культуры и спорта».
Государственную награду Дагестана чемпиону UFC вручил лично глава республики Сергей Меликов. Такой же медалью был отмечен тренер бойца Сайфула Магомедов. Также Меликов наградит Хабиба Нурмагомедова, когда тот вернется на родину.
«Равных тебе на сегодняшний день нет. Мы все верим в твои силы и ждем новых побед! Ислам, ты в очередной раз доказал, что все слова твоих соперников, могут быть развенчаны только усилием воли, упорным трудом и твоим характером, который ты проявил в ходе непростого поединка.
Думаю, ни у кого не было сомнений, что победа останется за тобой. Ты вернулся на родину с поясом, и это выдающееся достижение для всех нас. Особенно символично, что такое признание и такая победа были завоеваны на международной арене.
Хабиб? Это очень порядочный человек, которого в Дагестане искренне уважают. Я хочу выразить ему благодарность и поздравить. Как только он вернётся в республику, мы обязательно его наградим», – отметил Меликов.
Напомним, Махачев выиграл пояс UFC в полусреднем весе в ночь на 16 ноября, победив единогласным решением Джека Делла Маддалену.
