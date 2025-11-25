Топурия не планирует драться в январе: «Правда в том, что у меня не было никаких предложений от UFC. Нет вариантов на горизонте»

Илия Топурия не планирует бой в январе.

Чемпион легкого веса UFC Илия Топурия не планирует защищать титул в январе 2026-го.

«Правда в том, что у меня не было никаких предложений от UFC. Мне не говорили ни о каких боях, так что у меня нет вариантов на горизонте», – сказал Топурия .

Ранее ожидалось, что грузино-испанский боец проведет первую защиту пояса в легком весе в январе.

Топурия – о возможном бое с Махачевым: «Вы увидели бы очень отчаянного Ислама, пытающегося занять доминирующее положение, чтобы отдышаться. И я бы его вырубил»

Илия Топурия: «Моя цель – бой с Махачевым за третий пояс. Если UFC не дадут мне подняться, то хочу драться с Пимблеттом»