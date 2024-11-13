Чуть не умер из-за потери крови и похудел на 12 кг за 11 дней. Почему Тайсона вообще допустили к бою с Полом?

Нужно пройти обследование.

В июне-2024 Майк Тайсон снялся с боя против Джейка Пола из-за обострившейся язвы. Но поединок не отменили, а перенесли на 16 ноября.

Что со здоровьем у Тайсона? И как его в 58 лет допустили к бою?

«Меня вырвало кровью во время полета». В мае Тайсона госпитализировали из-за обострения язвы

Тайсон и Пол планировали подраться еще 20 июля. Но в конце мая во время перелета у Тайсона обострилась язва. Подробности вскрылись только за неделю до боя в документальном фильме «Обратный отсчет: Тайсон – Пол», вышедшем на Netflix.

«Полторы недели назад я тренировался, у меня все получалось. Потом появилась усталость. Я объяснял тренеру, что со мной что-то не так. Во время полета из Майами я пошел в туалет, меня вырвало кровью. Следующее, что помню, – как лежу на полу, у меня жидкий стул.

Когда меня доставили в больницу, врачи обнаружили кровоточащую язву в 6 см. Друзья звонили мне, будто я умираю. Я спросил у врача, умру ли, но она не ответила «нет» и сказала, что есть несколько вариантов [развития событий]. Вот тогда я и разнервничался», – признавался Тайсон.

Через две недели после обострения Тайсон вернулся в зал, но врачи советовали ему не торопиться с возвращением.

«Восстановление было тяжелым. Я потерял 12 кг за 11 дней. Я так разозлился, потому что достиг пиковой формы. А теперь придется начинать все с нуля. Мне сделали около восьми переливаний крови. Доктор сказал, что я потерял половину крови. Чуть не умер», – добавил Тайсон.

Он объяснил обострение язвы неправильным питанием: «Я ел слишком много вредной пищи, отчего мне стало плохо». Но пообещал соблюдать режим «чистого питания».

Тайсон пройдет обследование, по итогам которого окончательно решится, допустят ли его до поединка

Санкционированием боя Тайсон – Пол занимается Департамент лицензирования и регулирования штата Техас (TDLR). Именно он санкционировал поединок как профессиональный, а не выставочный, и установил формат двухминутных раундов с 14-унцовыми перчатками, что противоречит требованиям Ассоциации боксерских комиссий (ABC), функционирующей на территории США и Канады.

Но президент ABC Майк Мазулли считает этот поединок профессиональным: «Они выходят на ринг. Судьи обслуживают их бой. Безусловно, это настоящий бой».

В марте-2024 стало известно, что для получения допуска от TDLR спортсмены старше 36 лет должны сдать электроэнцефалографию (ЭЭГ), чтобы выявить нарушения в работе головного мозга, и пройти ЭКГ для выявления проблем с сердцем за четыре недели до боя.

Когда Тайсон раскрыл подробности госпитализации, портал World Boxing News связался с менеджером по связям с общественностью TDLR Телой Гудвин Манге. Манге не раскрыла подробности обследования, потому что оно еще не проведено. Хотя до боя остаются считанные дни.

«Перед боем будет проведено углубленное обследование врачами, назначенными TDLR – они обсудят с мистером Тайсоном историю его болезни», – отметила Манге. В течение недели Тайсон должен сдать ЭКГ и ЭЭГ головного мозга – если результаты осмотра будут неудовлетворительными, бой не состоится. Даже если останется 24 часа до его начала.

В эфире программы Джимми Киммела Тайсон рассказывал о графике тренировок и хорошей форме: «Я тренируюсь очень усердно – по шесть часов в день. Я начинаю в 11 утра и могу уйти из зала в пять вечера».

Пройдет ли Тайсон обследование и выдержит ли физически?

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Фото: Gettyimages /Cooper Neill, Megan Briggs, Ethan Miller; East News /NDZ/STAR MAX/IPx