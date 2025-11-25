Джонс – о поездке в Чечню: «Меня пригласил Рамзан Кадыров! Праздновали 18-летие его сына. Стрелял из РПГ, ел как король»

Джон Джонс прилетал в Чечню на день рождения Адама Кадырова.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс рассказал, зачем приехал в Чеченскую Республику.

Ранее появилась запись , на которой американец борется на улице с чемпионом UFC Хамзатом Чимаевым .

«Как в Чечне? Потрясающе. Меня пригласил глава республики Рамзан Кадыров! Я провел день, празднуя 18-летие его сына, стрелял из экзотического оружия – моим любимым было РПГ. Никогда не видел столько еды, ел как король.

Военные вокруг Кадырова? Ничего не знаю и ничего не видел. Могу лишь сказать, что этот человек – отличный хозяин.

Я подписал здесь, в России, крупную сделку. Пока не могу объявить, но скоро все узнаете», – написал в соцсетях Джонс.

