Джонс – в соцсетях: «Спасибо народу Чечни, президенту и его семье за то, что подарили мне такой незабываемый опыт. Матушка Россия»

Джонс поблагодарил главу Чечни Кадырова за прием.

Экс-чемпион UFC Джон Джонс поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за прием. Напомним, американец прилетал в Грозный на 18-летие Адама Кадырова.

«Большое спасибо народу Чечни, президенту и его семье за то, что подарили мне такой незабываемый опыт. Матушка Россия», – написал в соцсетях Джонс.

Джонс – о поездке в Чечню: «Меня пригласил Рамзан Кадыров! Праздновали 18-летие его сына. Стрелял из РПГ, ел как король»

«Пострелял из экзотического оружия. Больше всего понравился гранатомет». Приключения Джона Джонса в Чечне