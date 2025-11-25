Джонс – в соцсетях: «Спасибо народу Чечни, президенту и его семье за то, что подарили мне такой незабываемый опыт. Матушка Россия»
Джонс поблагодарил главу Чечни Кадырова за прием.
Экс-чемпион UFC Джон Джонс поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за прием. Напомним, американец прилетал в Грозный на 18-летие Адама Кадырова.
«Большое спасибо народу Чечни, президенту и его семье за то, что подарили мне такой незабываемый опыт. Матушка Россия», – написал в соцсетях Джонс.
