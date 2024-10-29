Всем привет ! В ночь на 16 ноября на AT&T Stadium в Арлингтоне (США) пройдет боксерский поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира среди тяжей Майком Тайсоном и блогером-боксером Джейком Полом.

Пол продолжает восхождение в боксе: начав профессиональную карьеру в 2020-м, он уже провел 11 боев, за которые проиграл только раз – брату Тайсона Фьюри Томми. И теперь добрался до главного злодея бокса на пенсии: «Это будет болезненный урок для Майка Тайсона. Он любит говорить, что дал мне начало в боксе. Ну... Я положу ему конец».

Последний раз Майк Тайсон выходил на ринг в 2020 году – выставочный поединок против Роя Джонса, который завершился вничью (кстати, на том же турнире Джейк Пол провел второй бой – против баскетболиста Нейта Робинсона). Бой с Полом же будет профессиональным и пойдет в рекорд бойцов.

По каким правилам пройдет бой?

• Тяжелый вес

• Восемь раундов по две минуты

• Перчатки – в 14 унций

Кто еще выступит на турнире в Арлингтоне?

• Кэти Тейлор – Аманда Серрано

• Марио Барриос – Абель Рамос

• Нирадж Гоят – Уиндерссон Нуньес