Тайсон подерется с блогером Джейком Полом – в 58 лет! Это что еще за бокс в Техасе?
Что важно знать о вечере бокса в Арлингтоне?
Всем привет! В ночь на 16 ноября на AT&T Stadium в Арлингтоне (США) пройдет боксерский поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира среди тяжей Майком Тайсоном и блогером-боксером Джейком Полом.
Пол продолжает восхождение в боксе: начав профессиональную карьеру в 2020-м, он уже провел 11 боев, за которые проиграл только раз – брату Тайсона Фьюри Томми. И теперь добрался до главного злодея бокса на пенсии: «Это будет болезненный урок для Майка Тайсона. Он любит говорить, что дал мне начало в боксе. Ну... Я положу ему конец».
Последний раз Майк Тайсон выходил на ринг в 2020 году – выставочный поединок против Роя Джонса, который завершился вничью (кстати, на том же турнире Джейк Пол провел второй бой – против баскетболиста Нейта Робинсона). Бой с Полом же будет профессиональным и пойдет в рекорд бойцов.
По каким правилам пройдет бой?
• Тяжелый вес
• Восемь раундов по две минуты
• Перчатки – в 14 унций
Кто еще выступит на турнире в Арлингтоне?
• Кэти Тейлор – Аманда Серрано
• Марио Барриос – Абель Рамос
• Нирадж Гоят – Уиндерссон Нуньес