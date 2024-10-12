Пользователи Спортса’’ считают, что Бивол победит Бетербиева в Эр-Рияде

В ночь на 13 октября в Эр-Рияде пройдет вечер бокса, который возглавит бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом .

Пользователи Спортса’’ считают, что победит Бивол – за этот вариант проголосовало 68% пользователей. В победу Бетербиева верят 22%. За ничью проголосовало 10%. Всего в опросе поучаствовало около 22 тысяч пользователей.

Начало боя – около 01:00 по мск. В прямом эфире его покажет Первый канал. За главными событиями можно следить в нашем онлайне .

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России

Бивол против Бетербиева – в чем шансы и сила каждого?