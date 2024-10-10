Тренер Бетербиева: «Бой с Биволом важен, потому что на кону все титулы. Тут нет ничего личного»
– Будет ли бой с Биволом главным в карьере Бетербиева?
– Он важен, потому что на кону все титулы. Тут нет ничего личного по отношению к Биволу. В то же время мы готовились как обычно, как и к любым боям. Мы старались найти сильные и слабые стороны оппонента и работать в этом направлении.
– Какие сильные стороны у Бивола вы можете отметить?
– Все знают, что это очень‑очень хорошо технически обученный боксер. Он механически повторяет одно и то же и делает это великолепно. В общем, есть кое‑что неудобное, но мы с этим справимся, – сказал тренер Артура Бетербиева Марк Рэмси.
Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.
Цзю и Поветкин против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше
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