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Тренер Бетербиева: «Бой с Биволом важен, потому что на кону все титулы. Тут нет ничего личного»

Тренер Артура Бетербиева высказался о принципиальности боя с Дмитрием Биволом.

– Будет ли бой с Биволом главным в карьере Бетербиева?

– Он важен, потому что на кону все титулы. Тут нет ничего личного по отношению к Биволу. В то же время мы готовились как обычно, как и к любым боям. Мы старались найти сильные и слабые стороны оппонента и работать в этом направлении.

– Какие сильные стороны у Бивола вы можете отметить?

– Все знают, что это очень‑очень хорошо технически обученный боксер. Он механически повторяет одно и то же и делает это великолепно. В общем, есть кое‑что неудобное, но мы с этим справимся, – сказал тренер Артура Бетербиева Марк Рэмси.

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

Цзю и Поветкин против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
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Бивол - Бетербиев
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