Дрозд – о фаворите боя Бивола и Бетербиева: «52 на 48%. Ну или 55 на 45% в сторону Димы»
«У каждого стиля есть свои плюсы и минусы. И тот, кто первый справится с нервами, навяжет манеру, лучше выступит в этом поединке.
Получится у Артура запирать Дмитрия – начнет катать свою историю. Получится у Димы правильно контролировать дистанцию, двигаться, маневрировать – будет выглядеть лучше и интереснее. И тут невозможно предугадать, какой стиль окажется лучше.
Как по мне, я сам боксировал по философии бокса, которой придерживаются Машьянов [тренер Бивола] и Бивол. Мне кажется, Дима имеет больше шансов. Думаю, он подойдет к поединку в лучшей форме и покажет лучшие качества. И этот стиль приведет к победе в этом поединке.
52 на 48%. Ну или 55 на 45% в сторону Димы. Нет большого перевеса и быть не может. Если Артур запрет Диму у канатов, Биволу будет очень сложно. Если бой будет долгим, Дмитрий будет более предпочтительным», – сказал экс-чемпион мира Григорий Дрозд.
Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет в Саудовской Аравии 12 октября.
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