Дрозд – о фаворите боя Бивола и Бетербиева: «52 на 48%. Ну или 55 на 45% в сторону Димы»

Григорий Дрозд назвал фаворита в бою Бивол – Бетербиев.

«У каждого стиля есть свои плюсы и минусы. И тот, кто первый справится с нервами, навяжет манеру, лучше выступит в этом поединке.

Получится у Артура запирать Дмитрия – начнет катать свою историю. Получится у Димы правильно контролировать дистанцию, двигаться, маневрировать – будет выглядеть лучше и интереснее. И тут невозможно предугадать, какой стиль окажется лучше.

Как по мне, я сам боксировал по философии бокса, которой придерживаются Машьянов [тренер Бивола] и Бивол. Мне кажется, Дима имеет больше шансов. Думаю, он подойдет к поединку в лучшей форме и покажет лучшие качества. И этот стиль приведет к победе в этом поединке.

52 на 48%. Ну или 55 на 45% в сторону Димы. Нет большого перевеса и быть не может. Если Артур запрет Диму у канатов, Биволу будет очень сложно. Если бой будет долгим, Дмитрий будет более предпочтительным», – сказал экс-чемпион мира Григорий Дрозд .

Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет в Саудовской Аравии 12 октября.

Бивол против Бетербиева – в чем шансы и сила каждого?