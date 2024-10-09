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Дрозд – о фаворите боя Бивола и Бетербиева: «52 на 48%. Ну или 55 на 45% в сторону Димы»

Григорий Дрозд назвал фаворита в бою Бивол – Бетербиев.

«У каждого стиля есть свои плюсы и минусы. И тот, кто первый справится с нервами, навяжет манеру, лучше выступит в этом поединке.

Получится у Артура запирать Дмитрия – начнет катать свою историю. Получится у Димы правильно контролировать дистанцию, двигаться, маневрировать – будет выглядеть лучше и интереснее. И тут невозможно предугадать, какой стиль окажется лучше.

Как по мне, я сам боксировал по философии бокса, которой придерживаются Машьянов [тренер Бивола] и Бивол. Мне кажется, Дима имеет больше шансов. Думаю, он подойдет к поединку в лучшей форме и покажет лучшие качества. И этот стиль приведет к победе в этом поединке.

52 на 48%. Ну или 55 на 45% в сторону Димы. Нет большого перевеса и быть не может. Если Артур запрет Диму у канатов, Биволу будет очень сложно. Если бой будет долгим, Дмитрий будет более предпочтительным», – сказал экс-чемпион мира Григорий Дрозд.

Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет в Саудовской Аравии 12 октября.

Бивол против Бетербиева – в чем шансы и сила каждого?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Чемпионат»
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Бивол - Бетербиев
Вечер бокса Эр-Рияд
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